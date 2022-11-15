ТОП-10 найпопулярніших вакансій у Дніпрі

Терміново знайти роботу в Дніпрі можливо, якщо здобувач має одну з «ходових» нині спеціальностей і має досвід праці у своїй сфері. Найбільше у Дніпрі шукають фахівців робітничих спеціальностей. На сайті з пошуку роботи вакансій у даній категорії налічується 757. На другому місці – ті, хто працює у сфері обслуговування. У Дніпрі на різні посади відкрито 570 таких вакансій. Трохи менше – 562 співробітника шукають для роботи у сфері продажу та закупівель. Журналісти dnepr.info склали добірку вакансій у найпопулярніших сферах праці у Дніпрі.

Робочі спеціальності

Серед робочих спеціальностей у Дніпрі терміново потрібний оператор-наладчик верстатів ЧПУ. Здобувач повинен мати досвід роботи від року, вміти швидко запустити верстат у роботу та контролювати роботу операторів. Зарплату обіцяють у середньому 38 тис грн на місяць, при цьому одна година роботи фахівця оцінюється у 150 грн. Працювати потрібно буде позмінно, по 11:00.

Від 20 до 50 тис грн на місяць може заробляти автослюсар із досвідом роботи 1 рік та вмінням ремонтувати в машині абсолютно все: від ходової до кондиціонера.

Водій-міжнародник, одна з найпопулярніших та затребуваних сьогодні спеціальностей. У Дніпрі він може заробити від 45 до 50 тис. грн на місяць. Здобувачеві потрібно мати досвід роботи від року, мати права категорії СЕ та закордонний паспорт, а також чіпкарту. Один рейс триватиме в середньому два тижні, зарплата на день складатиме 1,7 тис грн під час поїздки Україною та 2,1 тис грн за кордоном. Серед обов’язків як перевезення вантажів, а й контроль технічного стану робочого транспорту.

Пакувальник кондитерських виробів може заробляти від 16 до 17 тис. грн на місяць. Особливих вимог до претендента у роботодавця немає. Працювати потрібно буде з 8 ранку до 19 години вечора.

Сфера обслуговування

Найбільш затребувані у цій сфері ті, хто спілкується з клієнтами різних «закладів» від ресторанів та кафе до магазинів та салонів краси.

Робота баристою у Дніпрі принесе здобувачеві від 12 до 17 тис грн на місяць. При цьому все, що потрібно від майбутнього працівника – пунктуальність, порядність, ввічливість та акуратність. Досвід роботи важливий, але не обов’язковий. Працювати потрібно буде позмінно, з 8 ранку до 21 вечора.

Перукар у Дніпрі може заробити від 15 до 20 тис. грн. Оплата праці залежить кількості клієнтів. Від претендента потрібно бути комунікабельним, вміти працювати з людьми і бути охайною людиною. При цьому про досвід роботи жодного слова, але швидше за все він теж буде потрібний. Графік роботи 2/2.

Офіціант у дитячому розважальному комплексі може заробити від 10 до 17 тис. грн. Досвід роботи важливий, але не обов’язковий. Здобувачеві знадобиться: відповідальність, стресостійкість, вміння працювати в команді та гарна пам’ять, щоб вивчити меню.

Продаж та покупки

У сфері продажу та покупок у Дніпрі найчастіше шукають профільних менеджерів, тих, хто вміє працювати та спілкуватися з клієнтами та торгових представників.

Працюючи менеджером із продажу металопрокату на місяць можна заробити до 35 тис грн, при цьому сама ставка становить 12 тис грн, а решта – це бонуси та відсотки від угод. Від претендента потрібно бути впевненим користувачем програми 1С, працювати з комп’ютером, швидко вчитися, бути стійким до стресів і комунікабельним. По роботі потрібно буде знати, як підготувати документи до участі у тендерах, виконувати план продажу, спілкуватися з клієнтами, залучати нових покупців, опрацьовувати заяви від них та розсилати комерційні пропозиції.

Менеджер з продажу шин та автозапчастин зможе заробляти від 15 до 70 тис грн. Серед вимог – активність у діях, уміння вести результативні переговори та націленість на результат. Клієнтів компанія надасть сама як існуючих, так і базу потенційних покупців.

Медичний представник у Дніпрі може заробити 15 тис грн. Головним його завданням буде просування товару компанії серед лікарів. Від претендента потрібен досвід спілкування з клієнтами, уміння переконувати, працювати в команді.

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