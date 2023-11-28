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  • Тільки люльки не вистачає: у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку (ФОТО)

Тільки люльки не вистачає: у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку (ФОТО)

Сьогодні 21:59
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У Дніпрі помітили синичку-козачку.

Новости Днепра про Тільки люльки не вистачає: у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку (ФОТО)

Зазнімкувати цікаву пташку вдалося дніпрянину Юрію Мухіну, який вже не вперше публікує цікаві світлини тварин та пернатих створінь. 

КЛАСИКА. Портрети вусатого синиця. ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ? Дніпро. Жовтень 2023, – пише дніпрянин.

Через те, що біля дзьоба синички дві чорні смуги, здається наче вона має розкішні козацькі вуса. Коментатори вважають, що пташці залишилося дати люльку в рота та сала, і вона буде як справжня отаманиха. 

Чим можуть харчуватися синички?

Зауважимо, що синички справді харчуються салом. Це найкращий делікатес для таких пташок. Цей продукт заміняє тваринну їжу, адже влітку вони харчуються комахами. Також вони можуть харчуватися просом, подрібненою кукурудзою, насінням конопель та льону, бур’янів, пшениця, овес, вівсяними пластівцями, насінням гарбуза, кавунів, динь.

Категорично не можна давати синичкам, та і іншим пташкам, хліб. Він забиває шлунок пернатих, через що ті хворіють.

Новости Днепра про Тільки люльки не вистачає: у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку (ФОТО)

Новости Днепра про Тільки люльки не вистачає: у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку (ФОТО)

Нагадаємо, у центрі Дніпра помітили чорно-буру лисицю. Ймовірно, тварина домашня, адже цей вид в Україні не водиться в дикій природі. Усі чорнобурки живуть або на звірофермах, або з людьми, як домашні улюбленці. 

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Новости Днепра про Тільки люльки не вистачає: у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку (ФОТО)Українська Новости Днепра про Тільки люльки не вистачає: у Дніпрі зазнімкували синичку-козачку (ФОТО)Русский

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