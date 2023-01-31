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  • Тікало від лісових хижаків: надзвичайники Київської області врятували поранене оленятко

Тікало від лісових хижаків: надзвичайники Київської області врятували поранене оленятко

Сьогодні 11:59
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Співробітники ДСНС не тільки гасять пожежі, рятують людей, вони ще й часто допомагають беззахисним тваринам.

Новости Днепра про Тікало від лісових хижаків: надзвичайники Київської області врятували поранене оленятко

Так, учора надзвичайники Київської області врятували поранене оленятко.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Тараща виїхали на незвичну подію – порятунок маленького пораненого оленятка. Ймовірно, воно тікало від лісових хижаків, але, знесилившись, впало на кризі посеред місцевої водойми.

Працівники ДСНС витягли малечу на берег за допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга. Після чого зігріли бідолаху, замотавши у ковдру. Не гаючи часу, рятувальники відвезли оленятко до ветеринарної клініки, де передали лікарям для надання допомоги.

Новости Днепра про Тікало від лісових хижаків: надзвичайники Київської області врятували поранене оленятко

Дякуємо вам, наші Герої без зброї!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятували песика, який провалився в люк.

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Новости Днепра про Тікало від лісових хижаків: надзвичайники Київської області врятували поранене оленяткоУкраїнська

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