Тікало від лісових хижаків: надзвичайники Київської області врятували поранене оленятко

Так, учора надзвичайники Київської області врятували поранене оленятко.
Як повідомляють у пресслужбі ДСНС, рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Тараща виїхали на незвичну подію – порятунок маленького пораненого оленятка. Ймовірно, воно тікало від лісових хижаків, але, знесилившись, впало на кризі посеред місцевої водойми.
Працівники ДСНС витягли малечу на берег за допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга. Після чого зігріли бідолаху, замотавши у ковдру. Не гаючи часу, рятувальники відвезли оленятко до ветеринарної клініки, де передали лікарям для надання допомоги.
Дякуємо вам, наші Герої без зброї!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі рятували песика, який провалився в люк.
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