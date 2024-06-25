Терміни оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних хочуть збільшити з 60 до 150 днів

В Україні можуть продовжити терміни оновлення даних військозобов'язаних.

Міноборони України підтримує законопроєкт про збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

У документі від 24 червня, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу, зазначається, що законопроєкт №11305 підтримується Міноборони.

Цей проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.

Фото відповідного листа опублікував автор законопроєкту, нардеп Володимир Ар’єв.

Нараз останній день для актуалізації даних – 18 липня. Передбачається, що військовозобов’язані, які не оновлять інформацію про себе, можуть отримати штраф. Однак посадовці хочуть дати більше часу на це. Якщо законопроєкт ухвалять, то українці матимуть ще два місяці на те, щоб прийти до ТЦК/ЦНАПу або ж оновити дані в Резерв+.

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