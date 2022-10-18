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Тепла осінь: у вівторок на дніпрян чекає ясна і сонячна погода

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Тепла осінь: у вівторок на дніпрян чекає ясна і сонячна погода

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 3,9 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 жовтня:

  • Якщо птахи кружляють, а хмари йдуть не за вітром, то скоро випаде сніг.
  • На березі залишилося листя, а птахи полетіли на південь – зима буде суворою.
  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою.

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Новости Днепра про Тепла осінь: у вівторок на дніпрян чекає ясна і сонячна погодаУкраїнська Новости Днепра про Тепла осінь: у вівторок на дніпрян чекає ясна і сонячна погодаРусский

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