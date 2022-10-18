Тепла осінь: у вівторок на дніпрян чекає ясна і сонячна погода

За прогнозами синоптиків, ясна погода у Дніпрі спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів! Вранці температура повітря +6°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +17°. Швидкість вітру до 3,9 метрів за секунду.
Народні прикмети на 18 жовтня:
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