Тепла осінь: у вівторок на дніпрян чекає ясна і сонячна погода

Якщо птахи кружляють, а хмари йдуть не за вітром, то скоро випаде сніг.

Якщо птахи кружляють, а хмари йдуть не за вітром, то скоро випаде сніг.

На березі залишилося листя, а птахи полетіли на південь – зима буде суворою.

На березі залишилося листя, а птахи полетіли на південь – зима буде суворою.