Тепла осінь: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

Парасольку можна залишати вдома!

За прогнозами синоптиків, ранкові хмари затримаються у Дніпрі до вечора, а потім мають розвіятися. Без опадів! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 7 жовтня:

Яскраве сонце 7 жовтня – до швидкої зміни погоди.

Якщо гримить грім, зима буде теплою та короткою.

Велика кількість жолудів – до теплої зими.

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