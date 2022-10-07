Тепла осінь: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

За прогнозами синоптиків, ранкові хмари затримаються у Дніпрі до вечора, а потім мають розвіятися. Без опадів! Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +18°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 7 жовтня:
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