Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

У ніч з 8 на 9 жовтня окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю.

У місті зруйновані багатоповерхівки та багато приватних будинків.

Відомо про 12 загиблих та 49 поранених.

На обстріл Запоріжжя відреагував і мер Дніпра Борис Філатов:

Довго мовчав. Бо бракує слів. … Запоріжжя. Біль рве серце. Мій покійний батько родом звідти. Там поховані дід та бабуся. Там живуть сестри Лариса і Марина, тітка Оля, всі мої рідні. Фактично половина моєї родини. … Запоріжжя – половина мого серця. А хіба можна серце розірвати навпіл?

Також з’явилися фото зруйнованого приватного сектору в Запоріжжі.

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