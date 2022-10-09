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  • Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

Сьогодні 14:58
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У ніч з 8 на 9 жовтня окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю.

У місті зруйновані багатоповерхівки та багато приватних будинків.

Відомо про 12 загиблих та 49 поранених.

На обстріл Запоріжжя відреагував і мер Дніпра Борис Філатов:

Довго мовчав. Бо бракує слів.
Запоріжжя.
Біль рве серце.
Мій покійний батько родом звідти.
Там поховані дід та бабуся.
Там живуть сестри Лариса і Марина, тітка Оля, всі мої рідні.
Фактично половина моєї родини.
Запоріжжя – половина мого серця.
А хіба можна серце розірвати навпіл?
Також з’явилися фото зруйнованого приватного сектору в Запоріжжі.
Новости Днепра про Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

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Новости Днепра про Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

#image_title

Новости Днепра про Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

#image_title

Новости Днепра про Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по ЗапоріжжюУкраїнська Новости Днепра про Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по ЗапоріжжюРусский

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