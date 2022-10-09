Там половина моєї родини: Філатов відреагував на ракетний удар по Запоріжжю

У місті зруйновані багатоповерхівки та багато приватних будинків.
Відомо про 12 загиблих та 49 поранених.
На обстріл Запоріжжя відреагував і мер Дніпра Борис Філатов:
Довго мовчав. Бо бракує слів.…Запоріжжя.Біль рве серце.Мій покійний батько родом звідти.Там поховані дід та бабуся.Там живуть сестри Лариса і Марина, тітка Оля, всі мої рідні.Фактично половина моєї родини.…Запоріжжя – половина мого серця.А хіба можна серце розірвати навпіл?
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У Дніпрі за скоєний злочин затримали 49-річного чоловіка.
Армія російської федерації в ніч із 8 на 9 жовтня…
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Парасолька сьогодні не знадобиться!