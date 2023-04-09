Такого не буває: у Дніпропетровській області знайшли ранні гриби-синьоніжки (ФОТО)

У Дніпропетровській області зібрали перший урожай синьоніжок.

У Дніпропетровській області вже збирають синьоніжки або ж лепісти ліловоногі. Це їстівні гриби, які зазвичай можна знайти пізньою весною, влітку та рано восени. Втім, цього року, перший урожай зібрали вже на початку квітня.

У тематичній спільноті поділилися своїм уловом. Декілька грибів з синіми ніжками та великою шапочкою знайшли поблизу Першотравенська. Ця знахідна дуже здивувала місцевих поціновувачів тихого полювання, адже зазвичай синьоніжки навесні це рідкість.

Та ладно. Синьоножка? Якого року фото? – зазначають користувачі.

Втім, досвідчені грибники переконують, що лепісти ліловоногі навесні це не рідкість. За сприятливих умов, їх можна знайти вже на початку квітня.

Від інших грибів лепіста відрізняється своєю яскравою ніжкою. Наймасовіше росте з кінця серпня до листопада. Побачити її можна на лугах, пасовищах та степах. У лісах вона майже не виростає. Знайти групи цих грибів, які утворюють “відьомські кільця”, можна на добре освітлених галявах або на узліссях.

Зустрічається майже по всій території України, але найчастіше на півдні, адже цей гриб обожнює теплу погоду.

Це їстівний гриб. Його відварюють а потім смажать. Вважається, що м’якоть “синьоніжки” насичена вітамінами та мінеральними речовинами – калієм, фосфором, залізом та цинком, а також амінокислотами та природними антибіотиками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині червонокнижні гриби збирають відрами.

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