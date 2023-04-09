Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Такого не буває: у Дніпропетровській області знайшли ранні гриби-синьоніжки (ФОТО)

Такого не буває: у Дніпропетровській області знайшли ранні гриби-синьоніжки (ФОТО)

Сьогодні 14:01
просмотров

У Дніпропетровській області зібрали перший урожай синьоніжок.

Новости Днепра про Такого не буває: у Дніпропетровській області знайшли ранні гриби-синьоніжки (ФОТО)

У Дніпропетровській області вже збирають синьоніжки або ж лепісти ліловоногі. Це їстівні гриби, які зазвичай можна знайти пізньою весною, влітку та рано восени. Втім, цього року, перший урожай зібрали вже на початку квітня. 

У тематичній спільноті поділилися своїм уловом. Декілька грибів з синіми ніжками та великою шапочкою знайшли поблизу Першотравенська. Ця знахідна дуже здивувала місцевих поціновувачів тихого полювання, адже зазвичай синьоніжки навесні це рідкість.

Та ладно. Синьоножка? Якого року фото? – зазначають користувачі. 
 

Втім, досвідчені грибники переконують, що лепісти ліловоногі навесні це не рідкість. За сприятливих умов, їх можна знайти вже на початку квітня.

Новости Днепра про Такого не буває: у Дніпропетровській області знайшли ранні гриби-синьоніжки (ФОТО)

Від інших грибів лепіста відрізняється своєю яскравою ніжкою. Наймасовіше росте з кінця серпня до листопада. Побачити її можна на лугах, пасовищах та степах. У лісах вона майже не виростає. Знайти групи цих грибів, які утворюють “відьомські кільця”, можна на добре освітлених галявах або на узліссях.

Зустрічається майже по всій території України, але найчастіше на півдні, адже цей гриб обожнює теплу погоду. 

Це їстівний гриб. Його відварюють а потім смажать. Вважається, що м’якоть “синьоніжки” насичена вітамінами та мінеральними речовинами – калієм, фосфором, залізом та цинком, а також амінокислотами та природними антибіотиками.

Новости Днепра про Такого не буває: у Дніпропетровській області знайшли ранні гриби-синьоніжки (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині червонокнижні гриби збирають відрами. 

Читайте також:

Новости Днепра про Такого не буває: у Дніпропетровській області знайшли ранні гриби-синьоніжки (ФОТО)Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережній оселилася гігантська нутрія (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:17
    Місцеві прозвали капібарою: у Дніпрі біля ресторану на набережній оселилася гігантська нутрія (ФОТО)

    У Дніпрі на набережній оселилася нутрія.

    Дніпро увішло до ТОП-5 найкримінальніших міст Східної Європи – Numbeo
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:42
    Дніпро увішло до ТОП-5 найкримінальніших міст Східної Європи – Numbeo

    Дніпро у ТОП-3 найкримінальніших міст за даними статистичного порталу Numbeo.

    Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на поле
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:53
    Загинуло двоє: на трасі Дніпро-Павлоград BMW врізався у відбійник та відлетів на поле

    У Синельниківському районі сталася смертельна ДТП.

    Дніпро накриє зливовий циклон: коли припиняться дощі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:22
    Дніпро накриє зливовий циклон: коли припиняться дощі

    Дніпро накриє зливами.

    Наверх