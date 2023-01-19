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Ситуація із енергопостачанням у Дніпрі: офіційна інформація

Сьогодні 18:45
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Станом на 18:00 всі об'єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро» працюють стабільно. Теплопостачання в будинки, які обслуговують котельні цих КП, надходить без проблем.

Новости Днепра про Ситуація із енергопостачанням у Дніпрі: офіційна інформація

Станом на 18:00 через відключення світла приватними енергетичними компаніями зупинена робота підвищувальної насосної станції, яка забезпечує водопостачання в такі будинки:
– вул. Миколи Міхновського, 2-31;
– пров. Фестивальний, 1-31;
– просп. Миру, 1-95;
– вул. Березинська,  22-61;
– вул. Генерала Захарченко,  1-15;
– пров. Вільний, 2-12;
– вул. Усенко,  1-23;
– вул. Донецьке шосе, 97-137.
 
Також працюють всі районні котельні КП «Теплоенерго». Тепло в оселі дніпрян надходить без перебоїв.
 
Станом на 18:00 знеструмлено 1 будинкову котельню КП «Теплоенерго» на вул. Аудиторна.
Роботу котельні відновлять після включення електроенергії.
 
Наразі аварійна бригада КП «Теплоенерго» вже закінчує ремонтні роботи по вул. Робоча, 75. Мешканці цього будинку тимчасово були без тепла. Незабаром подача тепла в будинок буде відновлена.
 
Міська влада тримає ситуацію з наданням комунальних послуг на контролі, тож дніпрянам не варто перейматися. Комунальники працюють цілодобово, будь-які проблемні ситуації вирішуються якомога швидше.

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Новости Днепра про Ситуація із енергопостачанням у Дніпрі: офіційна інформаціяУкраїнська Новости Днепра про Ситуація із енергопостачанням у Дніпрі: офіційна інформаціяРусский

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