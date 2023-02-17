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  • Сильне задимлення та відкритий вогонь: у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку

Сильне задимлення та відкритий вогонь: у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку

Сьогодні 11:07
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Сьогодні, 17 лютого, о 02:27 на лінію «101» повідомили про те, що в п’ятиповерховому будинку на вулиці Першотравнева в Нікополі горить квартира.

Новости Днепра про Сильне задимлення та відкритий вогонь: у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині однокімнатної квартири, розташованої на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Новости Днепра про Сильне задимлення та відкритий вогонь: у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку

Внаслідок займання відбулось сильне задимлення та спостерігалось відкрите полум’я. Вогнеборці під час ліквідації пожежі врятували жінку з сусідньої квартири. Постраждалу винесли з задимленої оселі та передали медикам. Попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 та ліквідували о 03:20. Вогонь знищив меблі та внутрішнє оздоблення стін кімнати на загальній площі 24 кв. м.

До місця події залучили 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Сильне задимлення та відкритий вогонь: у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку

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Новости Днепра про Сильне задимлення та відкритий вогонь: у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінкуУкраїнська

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