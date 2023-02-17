Сильне задимлення та відкритий вогонь: у Нікополі вогнеборці врятували під час пожежі жінку

Сьогодні, 17 лютого, о 02:27 на лінію «101» повідомили про те, що в п’ятиповерховому будинку на вулиці Першотравнева в Нікополі горить квартира.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши, рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині однокімнатної квартири, розташованої на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Внаслідок займання відбулось сильне задимлення та спостерігалось відкрите полум’я. Вогнеборці під час ліквідації пожежі врятували жінку з сусідньої квартири. Постраждалу винесли з задимленої оселі та передали медикам. Попередній діагноз – отруєння продуктами горіння.

Рятувальники локалізували пожежу о 02:45 та ліквідували о 03:20. Вогонь знищив меблі та внутрішнє оздоблення стін кімнати на загальній площі 24 кв. м.

До місця події залучили 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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