Світла не буде: кому з дніпрян потрібно заряджати гаджети

У Дніпрі кілька будинків залишаться без електрики у четвер, 6 квітня. Про це повідомляють у пресслужбі ЦЕК.

Через ремонтні роботи світла не буде з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

вул. Дмитра Кедріна, 59, 66;

вул. Криворізька, 10;

вул. Макарова, 8;

пров. Верстатобудівельний, 3.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: