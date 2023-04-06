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Світла не буде: кому з дніпрян потрібно заряджати гаджети

Сьогодні 06:45
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У Дніпрі кілька будинків залишаться без електрики у четвер, 6 квітня. Про це повідомляють у пресслужбі ЦЕК.

Новости Днепра про Світла не буде: кому з дніпрян потрібно заряджати гаджети

Через ремонтні роботи світла не буде з 08:00 до 17:00 за такими адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна, 59, 66;
  • вул. Криворізька, 10;
  • вул. Макарова, 8;
  • пров. Верстатобудівельний, 3.

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Новости Днепра про Світла не буде: кому з дніпрян потрібно заряджати гаджетиУкраїнська Новости Днепра про Світла не буде: кому з дніпрян потрібно заряджати гаджетиРусский

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