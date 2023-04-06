Світла не буде: кому з дніпрян потрібно заряджати гаджети

dnepr.info
Через ремонтні роботи світла не буде з 08:00 до 17:00 за такими адресами:
Читайте також:
Українська Русский
Автор:
Обов'язково захопіть з собою парасольку!
Заряджайте телефони та повербанки!
В ПрАТ “ПЕЕМ”ЦЕК” попередили споживачів про планові ремонтні роботи у…
Захопіть з собою парасольку!
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"