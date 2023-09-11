Сума не має значення: чиї платежі обов’язково перевірять за новими правилами

Кожен клієнт банку під час відкриття рахунку або оновлення інформації заповнює анкету, в якій вказує очікуваний розмір платежів протягом місяця.
За новими правилами НБУ, які діють із 7 вересня, банки будуть зобов’язані реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі за фактичні. “Встановлено обов’язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне обґрунтування”, – зазначають в НБУ.
Вас обов’язково перевірять:
Окремо фінмоніторингу підлягають так звані підозрілі операції, і тут сума не має значення. Наприклад, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму чи поширенням зброї масового ураження.
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