Сума не має значення: чиї платежі обов’язково перевірять за новими правилами

Українські банки зобов'язані перевіряти своїх клієнтів, якщо їхні витрати перевищують ті, що вони вказали в анкетах.

Кожен клієнт банку під час відкриття рахунку або оновлення інформації заповнює анкету, в якій вказує очікуваний розмір платежів протягом місяця.

За новими правилами НБУ, які діють із 7 вересня, банки будуть зобов’язані реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі за фактичні. “Встановлено обов’язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне обґрунтування”, – зазначають в НБУ.

Вас обов’язково перевірять:

через транзакцію у розмірі від 400 тис. грн;

якщо хтось зі сторін – учасників фінансової операції – має реєстрацію, місце проживання чи місцеперебування, рахунок у РФ чи державі, яка виконує чи неналежно виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій;

якщо фінансові операції стосуються політично важливих осіб, членів їхніх сімей та інших пов’язаних із ними осіб;

якщо проводяться платіжні операції з переказу коштів за кордон;

якщо здійснюються фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);

як електронного е-резидента, який здійснює фінансові операції.

Окремо фінмоніторингу підлягають так звані підозрілі операції, і тут сума не має значення. Наприклад, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов’язані з фінансуванням тероризму чи поширенням зброї масового ураження.

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