Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири.

Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).

Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.