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  • Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Сьогодні 07:15
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У Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири.

Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Про це пише ДСНС.

Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).

Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.

Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

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Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітейУкраїнська Новости Днепра про Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітейРусский

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