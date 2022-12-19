Страшна трагедія: на Миколаївщині автомобіль впав з мосту, загинуло троє дорослих і двоє дітей

Про це пише ДСНС.
Зазначається, що сьогодні близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma. В результаті цього загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 року народження).
Рятувальники деблокували тіла загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.
Транспортний засіб вилучили з водойми на берег за допомогою крана.
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