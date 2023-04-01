Стоїть страшенний сморід: у Камʼянському перевернулася фура з каналізаційними відходами (ВІДЕО)

У суботу, 1 квітня, у Камʼянському перевернулася фура. Свідки повідомляють, що на місці ДТП стоїть сильний сморід.

За попередньою інформацією, в цистерні були каналізаційні відходи, тож характерний запах розповсюдився на велику територію.

Кадри з місця ДТП з’явилися в місцевих Telegram-каналах.

Інформації щодо постраждалих поки немає.

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