Стоїть страшенний сморід: у Камʼянському перевернулася фура з каналізаційними відходами (ВІДЕО)

За попередньою інформацією, в цистерні були каналізаційні відходи, тож характерний запах розповсюдився на велику територію.
Кадри з місця ДТП з’явилися в місцевих Telegram-каналах.
Інформації щодо постраждалих поки немає.
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