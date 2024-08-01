Стартувало подання заяв для вступу на магістратуру: що треба знати

Сьогодні, 1 серпня, почався прийом заяв на магістратуру.

На бюджет та контракт заяви можна буде надіслати до 18:00 22 серпня(за київським часом). До 31 жовтня заклади зможуть проводити додатковий набір лише на контракт. Подання заяв відбувається через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.

Про це повідомили на сайті МОН.

На що потрібно звернути увагу при подачі заяви на вступ до магістратури:

загалом можна подати до 15 заяв: максимально 5 – на бюджет, інші – на контракт. Для всіх заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – це найбажаніша для вступу заява;

після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо. Тому потрібно перевірити, чи все правильно, до початку подання заяв;

якщо ви маєте пільгу, то до подання заяв потрібно звернутись до найближчого закладу освіти з відповідними документами для внесення інформації у відповідний реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги;

скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки до того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету.

У МОН зазначили, що списки рекомендованих на бюджет оприлюднять до 24 серпня. Підтвердити вибір місця навчання таким вступникам треба буде до 18:00 26 серпня. З 28 серпня почнеться надання рекомендацій на контракт. Дедлайн підтвердження вибору місця навчання для цієї категорії вступників визначений у Правилах прийому ЗВО.

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