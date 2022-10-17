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  • Стали відомі подробиці про вагітну дівчину, яка разом з коханим загинули під час вибуху у Києві

Стали відомі подробиці про вагітну дівчину, яка разом з коханим загинули під час вибуху у Києві

Сьогодні 22:00
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З'ясувалися подробиці про молоду родину, яка загинула сьогодні вранці під руїнами житлового будинку, який зазнав атаки ворожими дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Стали відомі подробиці про вагітну дівчину, яка разом з коханим загинули під час вибуху у Києві

Жінка, яка була на шостому місяці вагітності, працювала сомельє, повідомляють у дописі компанії Goodwine.

Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно добру та чуйну людину, частину нашої родини.

Шість років тому Віка стала сомельє магазину goodwine на Мечнiкова. Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів. Вона щиро любила вино та свою роботу.

Сьогодні її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину.

Ми шалено любили Віку. Впевнені, любили і ви. Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Віки, яку вона постійно повторювала: треба менше себе жаліти. Такою сильною ми запам‘ятаємо її. Назавжди, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Стали відомі подробиці про вагітну дівчину, яка разом з коханим загинули під час вибуху у КиєвіУкраїнська Новости Днепра про Стали відомі подробиці про вагітну дівчину, яка разом з коханим загинули під час вибуху у КиєвіРусский

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