Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

У 1990-х популярні серед мешканців Дніпра вулиці та місця у місті виглядали зовсім інакше. Дніпро стрімко почав змінюватися на початку 2000-х і тепер, як він виглядав ще 30 років тому, можна побачити тільки на фото.

Журналісти dnepr.info дізналися, як популярні місця у Дніпрі виглядали на початку та середині 1990-х років.

Місце зустрічі

Ось так виглядав вхід у ЦУМ та фонтан біля нього. Тут призначалися побачення і значення слів «зустрінемося біля фонтану» розуміли всі жителі Дніпра, не потрібно було уточнювати адресу, щоб зрозуміти, куди саме треба йти. Фонтан прибрали з вулиці у 2010-х роках під час будівництва ТЦ «Пасаж». Нині на місці фонтану карусель.

Місце зустрічі мешканців Дніпра не змінилося. Тепер замість слів: «біля фонтану», кажуть просто: «біля каруселі».

Новий ТЦ

А ось так виглядав магазин «Дитячий світ». Зведений ще до Другої світової війни він кілька разів реконструювався та розширювався. 2011 року на його місці з’явився «Пасаж».

«Катеринославський» ринок

На початку 1990-х років на сучасній Європейській площі був торговий ринок «Катеринославський». До цього тут вільно їздили машини і жодної пішохідної зони не було. Ринок оточували старі прибуткові будинки, де були проблеми із каналізацією. 2005 року територію реконструювали і з того часу вона отримала нову назву – Європейська площа, бруківку замість асфальту та велику будівлю ТЦ «Європи» замість маленьких двоповерхових старовинних будинків.

Комунальний готель

Зараз складно уявити, але на місці ТЦ «Мост-Сіті» колись був такий порівняно невеликий будинок готелю. Після Другої світової війни він був відремонтований, до нього були додані балкони і будинок перетворився на комуналку. Після цього ремонтів будівля не знала і згодом стала аварійною. На початку 2000-х його знесли і до 2005 року тут збудували великий торговий центр.

Старі стайні

2004 року в Дніпрі з’явився Кельнський (раніше Катеринославський) бульвар. Сьогодні це одне з найпопулярніших місць у місті для проведення фотосесій та прогулянок, а колись тут були стайні та старі будинки. У будівлі, де сьогодні знаходиться коледж культури та мистецтв, була Міська Дума і пізніше виконком. До будівлі примикали стайні.

У середині 1990-х років у приміщення колишнього виконкому переселили училище культури, а будівлі поруч потроху занепадали. Їх здавали в оренду різним фірмам і там, де раніше чиновники паркували коней була автомийка. Але на початку 2000-х усі господарські прибудови було знесено. А з проїжджої частини зроблено пішохідний бульвар.

Рибний та кондитерський

Понад 50 років на місці, де сьогодні знаходиться кондитерський магазин, був рибний. Відкрився він у 1950-х роках та пропрацював до 2008 року. Називався він Центральна рибна крамниця, і купити тут можна було все: від ікри до солоної риби та консервів.

Центральна зупинка

А ось так незвично порожньо виглядала вулиця Центральна. Жодних маршруток, черг на них та столиків, де продаються всякі дрібниці.

Автостанція

Цей будинок був збудований у 1890-х роках. Простояв він понад сто років і був розташований у самому центрі Дніпра. Нині на його місці автостанція.

фото: блог А. Костюка, група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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