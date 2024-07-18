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Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

Вчора 13:13
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У 1990-х популярні серед мешканців Дніпра вулиці та місця у місті виглядали зовсім інакше. Дніпро стрімко почав змінюватися на початку 2000-х і тепер, як він виглядав ще 30 років тому, можна побачити тільки на фото.

Журналісти dnepr.info дізналися, як популярні місця у Дніпрі виглядали на початку та середині 1990-х років.

Місце зустрічі

Ось так виглядав вхід у ЦУМ та фонтан біля нього. Тут призначалися побачення і значення слів «зустрінемося біля фонтану» розуміли всі жителі Дніпра, не потрібно було уточнювати адресу, щоб зрозуміти, куди саме треба йти. Фонтан прибрали з вулиці у 2010-х роках під час будівництва ТЦ «Пасаж». Нині на місці фонтану карусель.

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

Місце зустрічі мешканців Дніпра не змінилося. Тепер замість слів: «біля фонтану», кажуть просто: «біля каруселі».

Новий ТЦ

А ось так виглядав магазин «Дитячий світ». Зведений ще до Другої світової війни він кілька разів реконструювався та розширювався. 2011 року на його місці з’явився «Пасаж».

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

«Катеринославський» ринок

На початку 1990-х років на сучасній Європейській площі був торговий ринок «Катеринославський». До цього тут вільно їздили машини і жодної пішохідної зони не було. Ринок оточували старі прибуткові будинки, де були проблеми із каналізацією. 2005 року територію реконструювали і з того часу вона отримала нову назву – Європейська площа, бруківку замість асфальту та велику будівлю ТЦ «Європи» замість маленьких двоповерхових старовинних будинків.

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

Комунальний готель

Зараз складно уявити, але на місці ТЦ «Мост-Сіті» колись був такий порівняно невеликий будинок готелю. Після Другої світової війни він був відремонтований, до нього були додані балкони і будинок перетворився на комуналку. Після цього ремонтів будівля не знала і згодом стала аварійною. На початку 2000-х його знесли і до 2005 року тут збудували великий торговий центр.

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

Старі стайні

2004 року в Дніпрі з’явився Кельнський (раніше Катеринославський) бульвар. Сьогодні це одне з найпопулярніших місць у місті для проведення фотосесій та прогулянок, а колись тут були стайні та старі будинки. У будівлі, де сьогодні знаходиться коледж культури та мистецтв, була Міська Дума і пізніше виконком. До будівлі примикали стайні.

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

У середині 1990-х років у приміщення колишнього виконкому переселили училище культури, а будівлі поруч потроху занепадали. Їх здавали в оренду різним фірмам і там, де раніше чиновники паркували коней була автомийка. Але на початку 2000-х усі господарські прибудови було знесено. А з проїжджої частини зроблено пішохідний бульвар.

Рибний та кондитерський

Понад 50 років на місці, де сьогодні знаходиться кондитерський магазин, був рибний. Відкрився він у 1950-х роках та пропрацював до 2008 року. Називався він Центральна рибна крамниця, і купити тут можна було все: від ікри до солоної риби та консервів.

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

Центральна зупинка

А ось так незвично порожньо виглядала вулиця Центральна. Жодних маршруток, черг на них та столиків, де продаються всякі дрібниці.

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

Автостанція

Цей будинок був збудований у 1890-х роках. Простояв він понад сто років і був розташований у самому центрі Дніпра. Нині на його місці автостанція.

Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр Дніпра

фото: блог А. Костюка, група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Стайня, ринок, рибний та готель: як у 1990-х роках виглядав центр ДніпраРусский

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