Справжнє літо: 9 червня на дніпрян чекає спекотна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, погода у Дніпрі буде ясною, лише увечері на небі з’являться хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 9 червня:
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