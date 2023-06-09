Справжнє літо: 9 червня на дніпрян чекає спекотна погода

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, погода у Дніпрі буде ясною, лише увечері на небі з’являться хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 червня:

Перший літній туман припав на Федорін день – до врожаю грибів.

Ліс шумить у безвітряну погоду — на дощ.

На сході сонця дуже душно — дощ буде найближчим часом.

Горобина рясно цвіте – вродить овес.

Жимолість втратила свій аромат до посушливого періоду.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: