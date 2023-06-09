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Справжнє літо: 9 червня на дніпрян чекає спекотна погода

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Справжнє літо: 9 червня на дніпрян чекає спекотна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, погода у Дніпрі буде ясною, лише увечері на небі з’являться хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 9 червня:

  • Перший літній туман припав на Федорін день – до врожаю грибів.
  • Ліс шумить у безвітряну погоду — на дощ.
  • На сході сонця дуже душно — дощ буде найближчим часом.
  • Горобина рясно цвіте – вродить овес.
  • Жимолість втратила свій аромат до посушливого періоду.

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Новости Днепра про Справжнє літо: 9 червня на дніпрян чекає спекотна погодаУкраїнська Новости Днепра про Справжнє літо: 9 червня на дніпрян чекає спекотна погодаРусский

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