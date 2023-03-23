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Справжня весна: 23 березня на дніпрян чекає гарна погода

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Справжня весна: 23 березня на дніпрян чекає гарна погода

За прогнозами синоптиків, вдень у Дніпрі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір очікується таким самим ясним, як і ранок. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 березня:

  • Журавлі прилетіли – весна буде теплою.
  • Холодний вітер свідчить, що зима ще постоїть.
  • День туманний – незабаром сніг зійде.
  • Якщо у цей день гроза – буде хороший урожай.

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Новости Днепра про Справжня весна: 23 березня на дніпрян чекає гарна погодаУкраїнська Новости Днепра про Справжня весна: 23 березня на дніпрян чекає гарна погодаРусский

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