Справжня весна: 23 березня на дніпрян чекає гарна погода

За прогнозами синоптиків, вдень у Дніпрі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір очікується таким самим ясним, як і ранок. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +15°. Швидкість вітру до 2 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 березня:
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