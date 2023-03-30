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  • Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетики

Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетики

Сьогодні 10:00
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Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Новости Днепра про Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетики

У місті Торунь (Польща) проходить Чемпіонат світу з легкої атлетики серед ветеранів «World Masters Athletics Indoor Championships 2023». Чудово виступила на ньому заступниця директора з навчально-тренувальної роботи Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи № 7 Світлана Сорочук, яка завоювала дві медалі.

Новости Днепра про Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетики

Новости Днепра про Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетики

Наша землячка здобула «золото» в категорії метання диска та «срібло» – у штовханні ядра.

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Новости Днепра про Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетикиУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка Світлана Сорочук везе в Дніпро медалі з Чемпіонату світу з легкої атлетикиРусский

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