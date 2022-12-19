Сонячно, але прохолодно: погода у Дніпрі у понеділок, 19 грудня

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі до ранку розпогодиться, хмари зникнуть і до кінця дня більше не з’являться. Без опадів. Вранці температура повітря -5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -2°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 19 грудня:
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