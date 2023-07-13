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Сьогодні в деяких містах Дніпропетровщини буде гучно: подробиці

Сьогодні 11:19
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Без паніки!
Новости Днепра про Сьогодні в деяких містах Дніпропетровщини буде гучно: подробиці

Фото умовне.

Сьогодні, 13 липня, у Кривому Розі та Павлограді буде гучно.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Вибух контролюється фахівцями, тому причин для занепокоєння немає.

Новости Днепра про Сьогодні в деяких містах Дніпропетровщини буде гучно: подробиці

А у Павлограді з 9:20 проводяться промислові роботи, тому у деяких районах міста чутно гучні звуки.

Про це повідомили на ФБ-сторінці “Павлоград офіційний”.

Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 9:20 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Сьогодні в деяких містах Дніпропетровщини буде гучно: подробиці

Тому не хвилюйтеся, але у разі повітряної тривоги будьте в безпечних місцях!

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