Сьогодні в деяких містах Дніпропетровщини буде гучно: подробиці

Сьогодні, 13 липня, у Кривому Розі та Павлограді буде гучно.
Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони).
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Вибух контролюється фахівцями, тому причин для занепокоєння немає.
А у Павлограді з 9:20 проводяться промислові роботи, тому у деяких районах міста чутно гучні звуки.
Про це повідомили на ФБ-сторінці “Павлоград офіційний”.
Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 9:20 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні.
Тому не хвилюйтеся, але у разі повітряної тривоги будьте в безпечних місцях!
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