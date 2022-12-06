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Сьогодні на дніпрян чекає прохолодна погода

Сьогодні 06:15
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Вдягайтесь тепліше!

Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає прохолодна погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі погода буде хмарною, похмуре небо лише на нетривалий час позбавиться хмар, але ввечері його знову затягне. Без опадів! Вранці температура повітря -8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до -4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 6 грудня:

  • Місяць уночі став червоним – завтра почнеться снігопад.
  • Вогняний захід сонця – до спокійної ясної погоди.
  • Чіткий контур місяця у вигляді рогу у грудні – до холоду.

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