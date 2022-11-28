Сьогодні на дніпрян чекає хмарна і дощова погода

Не забудьте захопити з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 листопада:

Починають дмухати вітри – буде вітряно ще місяць.

Ранковий червоний відтінок сонця – до хуртовини.

Дощ чи мокрий сніг – до холодного травня.

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