Сьогодні на дніпрян чекає хмарна і дощова погода

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 28 листопада:
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