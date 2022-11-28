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Сьогодні на дніпрян чекає хмарна і дощова погода

Сьогодні 06:15
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Не забудьте захопити з собою парасольку!

Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає хмарна і дощова погода

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Вночі буде йти дощ, який посилиться вранці, але до полудня він має припинитися. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +4°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 28 листопада:

  • Починають дмухати вітри – буде вітряно ще місяць.
  • Ранковий червоний відтінок сонця – до хуртовини.
  • Дощ чи мокрий сніг – до холодного травня.

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Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає хмарна і дощова погодаУкраїнська Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає хмарна і дощова погодаРусский

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