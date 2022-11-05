Сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 3,5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 листопада:
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі по вул. Лабораторній, 89 зупинили незаконне будівництво чотириповерхової…
Парасольку можна залишати вдома!
Обов'язково захопіть з собою парасольку!
Захопіть з собою парасольку!