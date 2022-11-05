Сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

Осінь продовжує радувати нас теплими днями!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 3,5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 листопада:

Град 5 листопада віщує справжню зиму на 22 листопада.

Дощ ллє – до хорошого та багатого врожаю.

Якщо на Якова йде дрібна крупа, зима настане за два тижні.

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