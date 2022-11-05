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Сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

Сьогодні 06:15
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Осінь продовжує радувати нас теплими днями!

Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів! Вранці температура повітря +4°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 3,5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 листопада:

  • Град 5 листопада віщує справжню зиму на 22 листопада.
  • Дощ ллє – до хорошого та багатого врожаю.
  • Якщо на Якова йде дрібна крупа, зима настане за два тижні.

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