Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Не забудьте захопити з собою парасольку!

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Дощ буде йти вночі, але ще до ранку має закінчитися. Після полудня він почнеться знову і ввечері піде сильніше. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 листопада:

Зелена зоря ввечері – на ясну погоду.

Якщо у цей день погода хороша, то врожай буде хорошим

Туман до відлиги, а іній на деревах і траві до холодів.

Качки залишаються на зимівлю – до м’якої зими.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: