Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Дощ буде йти вночі, але ще до ранку має закінчитися. Після полудня він почнеться знову і ввечері піде сильніше. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 17 листопада:
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