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Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Сьогодні 06:15
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Не забудьте захопити з собою парасольку!

Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Згідно із прогнозами синоптиків, у Дніпрі хмарна погода протримається весь день. Дощ буде йти вночі, але ще до ранку має закінчитися. Після полудня він почнеться знову і ввечері піде сильніше. Вранці температура повітря +2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +8°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 17 листопада:

  • Зелена зоря ввечері – на ясну погоду.
  • Якщо у цей день погода хороша, то врожай буде хорошим
  • Туман до відлиги, а іній на деревах і траві до холодів.
  • Качки залишаються на зимівлю – до м’якої зими.

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