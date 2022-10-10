Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Увечері очікується дощ, який після обіду може посилитися. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.
Народні прикмети на 10 жовтня:
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