Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Увечері очікується дощ, який після обіду може посилитися. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 жовтня:

Бджоли щільно заліплюють льоток – чекайте холодної зими, і навпаки.

Хмари з півдня на північ пливуть до негоди, з півночі на південь – до хорошої погоди.

Багато шишок на соснах та ялинках – зимові місяці будуть холодними.

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