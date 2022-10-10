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Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня буде хмарна погода. Увечері очікується дощ, який після обіду може посилитися. Вранці температура повітря +10°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +13°. Швидкість вітру до 8 метрів за секунду.

Народні прикмети на 10 жовтня:

  • Бджоли щільно заліплюють льоток – чекайте холодної зими, і навпаки.
  • Хмари з півдня на північ пливуть до негоди, з півночі на південь – до хорошої погоди.
  • Багато шишок на соснах та ялинках – зимові місяці будуть холодними.

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