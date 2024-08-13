Смертельна ДТП за участі автобуса з дітьми на Хмельниччині: нові подробиці

На Хмельниччині внаслідок ДТП з автобусом загинули дитина та вчителька.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП автобуса з дітьми на Хмельниччині, повідомили в Офісі генпрокурора.

Моторошна ДТП сталася 13 серпня близько 7:30 біля села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Станом на зараз відомо, що водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. На момент аварії в автобусі була 21 людина, серед них 17 – діти.

Правоохоронці стверджують, що водій не впорався з кермуванням, через що автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. 16 дітей доставлено медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса у важкому стані в реанімації.

Слідчі розслідують обставини аварії.

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