Смертельна ДТП у Дніпрі: мотоцикл Honda вилетів на залізничну колію

У Дніпрі вчора, 22 червня, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, водій мотоцикла Honda рухався разом із пасажиркою.

Керманич двоколісного транспорту не впорався із керуванням і мотоцикл впав на залізничну колію.

Інцидент трапився на Січеславській Набережній, біля Річпорту

Внаслідок ДТП 36-річний водій загинув на місці, 30-річну пасажирку ушпиталили до лікарні.

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