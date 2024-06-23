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Смертельна ДТП у Дніпрі: мотоцикл Honda вилетів на залізничну колію

Сьогодні 15:59
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У Дніпрі вчора, 22 червня, сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про Смертельна ДТП у Дніпрі: мотоцикл Honda вилетів на залізничну колію

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

За попередньою інформацією, водій мотоцикла Honda рухався разом із пасажиркою.

Керманич двоколісного транспорту не впорався із керуванням і мотоцикл впав на залізничну колію.

Інцидент трапився на Січеславській Набережній, біля Річпорту

Внаслідок ДТП 36-річний водій загинув на місці, 30-річну пасажирку ушпиталили до лікарні.

Сьогодні ми писали про те, що окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: цілили по інфраструктурі.

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Новости Днепра про Смертельна ДТП у Дніпрі: мотоцикл Honda вилетів на залізничну коліюУкраїнська

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