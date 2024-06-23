Смертельна ДТП у Дніпрі: мотоцикл Honda вилетів на залізничну колію

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.
За попередньою інформацією, водій мотоцикла Honda рухався разом із пасажиркою.
Керманич двоколісного транспорту не впорався із керуванням і мотоцикл впав на залізничну колію.
Інцидент трапився на Січеславській Набережній, біля Річпорту
Внаслідок ДТП 36-річний водій загинув на місці, 30-річну пасажирку ушпиталили до лікарні.
Сьогодні ми писали про те, що окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: цілили по інфраструктурі.
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