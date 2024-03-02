Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: водій Lexus вʼїхав у дві вантажівки

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Водій авто Lexus, розвертаючись на дорозі, вʼїхав у вантажівку MAN. Як наслідок, легковик продовжив некерований рух та зіткнувся з Mercedes Benz з причепом, – йдеться у допису.
Після зіткнення водій отримав травми несумісні з життям.
Що стало причиною аварії не повідомляється.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала усі деталі аварії.
Сьогодні ми повідомляли про те, що у Нікопольському районі від обстрілів постраждали 2 жінки.
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