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Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: водій Lexus вʼїхав у дві вантажівки

Сьогодні 17:42
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На трасі Дніпро-Харків вчора, 1 лютого, сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: водій Lexus вʼїхав у дві вантажівки

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Водій авто Lexus, розвертаючись на дорозі, вʼїхав у вантажівку MAN. Як наслідок, легковик продовжив некерований рух та зіткнувся з Mercedes Benz з причепом, – йдеться у допису.

Після зіткнення водій отримав травми несумісні з життям.

Що стало причиною аварії не повідомляється.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала усі деталі аварії.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у Нікопольському районі від обстрілів постраждали 2 жінки.

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Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: водій Lexus вʼїхав у дві вантажівкиУкраїнська Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: водій Lexus вʼїхав у дві вантажівкиРусский

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