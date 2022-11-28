Сковорідка з кроликом та рибалки біля води: як раніше виглядало популярне у Дніпрі кафе «Причал» (ФОТО)

На початку 1970-х на набережній Дніпра з’явилося кафе «Причал». Знаходилось воно біля самої води. Місця було небагато, столики стояли майже впритул один до одного, а від палючого сонця людей захищали парасольки. Через те, що поряд була річка, у кафе навіть у спекотні літні дні було досить свіжо. Цікаво, що «Причал» розташувався на місці, де завжди любили збиратися рибалки і вважалося воно досить «рибним». Тому люди у кафе, часто ділили і так невеликий простір з любителями вудити рибу. Незрозуміло, як шум від людських голосів не відлякував підводних жителів, але рибалки вважали це місце «вдалим» і йти категорично не хотіли.
«У липні 1992 року відзначали тут здачу сесії тут. Накрило дуже сильною зливою. Стояли і мокли під однією із цих парасольок, тримаючись за неї як за щоглу», – ділиться спогадом у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Роман Бугайченко.
У народі кафе іноді стали називати «Грибочки» за схожий вигляд. Тут можна було скуштувати морозиво, молочний коктейль, випити пива не лише на розлив, а й у пляшках, а також з’їсти варених раків.
«У цьому кафе працювали знайшли друзі та вино нам наливали у трилітрові банки. Шкода, не пам’ятаю багатьох імен і не знаю їхньої подальшої долі», – згадує в соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Леонід Мозжухін.
Також подавали м’ясні страви на сковорідках – не лише з курки, а й кролика, а також тушковане м’ясо у томатному соку.
«Ми тут класом відзначали свій останній дзвінок у 2000 році. Щоправда, вигляд у кафе був уже інший. Хоча все одно було приємно відвідати те місце, де мама в молодості їла морозиво», – згадує в соціальній мережі Facebook житель Дніпра Захар Макрушин.
Закрилося кафе у середині 2000-х.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині дев'яту добу шукають двох малолітніх школярів.
Дніпрянка знайшла нове призначення для російськомовних книжок.
У дніпровському "Акваріумі", що на Монастирському острові проблеми через відключення…
Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці…