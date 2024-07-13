СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравців

Соцмережі дніпрян не оновлюються вже тривалий час, але про підписання гравців доповідають інші клуби УПЛ,
ФК “Полісся” на своєму офіційному сайті підтвердив перехід Сарапія.
Колишній гравець юнацької збірної України (U-17) перейшов до Житомира за 800 тисяч євро.
Також лави команди залишив Максим Третьяков.
Він перейшов до “Колосу” за 200 тис євро. Таким чином, СК Дніпро-1 отримав за двох ключових гравців близько мільйона євро.
Раніше ми писали про те, що дніпряни готують офіційне звернення про зняття з УПЛ.
Станом на сьогодні. команді залишаються на контракті лише декілька гравців.
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