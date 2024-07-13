Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравців

Сьогодні 08:22
просмотров

Максим Третьяков та Едуард Сарапій,

Новости Днепра про СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравців

Соцмережі дніпрян не оновлюються вже тривалий час, але про підписання гравців доповідають інші клуби УПЛ,

ФК “Полісся” на своєму офіційному сайті підтвердив перехід Сарапія.

Колишній гравець юнацької збірної України (U-17) перейшов до Житомира за 800 тисяч євро.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравців

Також лави команди залишив Максим Третьяков. 

Він перейшов до “Колосу” за 200 тис євро. Таким чином, СК Дніпро-1 отримав за двох ключових гравців близько мільйона євро.

Раніше ми писали про те, що дніпряни готують офіційне звернення про зняття з УПЛ.

Станом на сьогодні. команді залишаються на контракті лише декілька гравців.

Читайте також:

Новости Днепра про СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравцівУкраїнська Новости Днепра про СК Дніпро-1 отримав серйозну суму за двох гравцівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії

    Війська рф вчора знову обстрілювали Нікопольщину.

    Погода на 13 липня: у Дніпрі буде спекотно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 13 липня: у Дніпрі буде спекотно

    Гарного дня, друзі!

    Наче болото: у Дніпрі через аномальну спеку вперше зацвіло озеро, яке завжди було чистим
    Новини Дніпра
    Вчора 22:05
    Наче болото: у Дніпрі через аномальну спеку вперше зацвіло озеро, яке завжди було чистим

    У Дніпрі цвіте озеро, яке до цього завжди було чистим.

    “А держава нічого не винна?”: у Дніпрі масово з’явилася “соціальна реклама” з елементами російського ІПСО
    Новини Дніпра
    Вчора 21:35
    “А держава нічого не винна?”: у Дніпрі масово з’явилася “соціальна реклама” з елементами російського ІПСО

    У Дніпрі масово розповсюджують дивні листівки.

    Наверх