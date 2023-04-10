Сів за кермо та виїхав з подвір’я: на Дніпропетровщині затримали злодія

Про це повідомляє Криворізьке РУП.
Маючи ключі від транспортного засобу, він сів за кермо та виїхав з подвір’я. На дорозі його зупинили інспектори патрульної поліції для перевірки документів та з’ясували, що транспортний засіб викрадено.
Автовикрадача затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
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