Шукають свідків: у Дніпрі на Мазепи іномарка сбила двох жінок, одна з них померла в лікарні

13 жовтня близько 18:00 у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася серйозна аварія. Там автомобіль Honda збив двох жінок, які переходили дорогу.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

72-річну потерпілу госпіталізували до лікарні імені Мечникова з переломом основи черепа. На жаль, через тяжкі травми жінка померла.

У якому стані друга постраждала, наразі невідомо.

Щоб встановити усі обставини ДТП, родичі померлої шукають свідків. Тому, якщо ви бачили момент аварії або його зняв відеореєстратор вашого авто, звертайтесь за номером: 050-699-58-77.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту).

Читайте також:

Українська

Автор: