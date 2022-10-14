Шукають свідків: у Дніпрі на Мазепи іномарка сбила двох жінок, одна з них померла в лікарні

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».
72-річну потерпілу госпіталізували до лікарні імені Мечникова з переломом основи черепа. На жаль, через тяжкі травми жінка померла.
У якому стані друга постраждала, наразі невідомо.
Щоб встановити усі обставини ДТП, родичі померлої шукають свідків. Тому, якщо ви бачили момент аварії або його зняв відеореєстратор вашого авто, звертайтесь за номером: 050-699-58-77.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському іномарка влетіла в тролейбус (відео моменту).
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