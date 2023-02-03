Шукають 40 млрд з “Укртатнафти” та “Укрнафти”: у Дніпрі знайшли чорну бухгалтерію однієї з компаній

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Повідомляється, що в Дніпрі правоохоронці викрили приміщення, де знаходилася чорна бухгалтерія однієї з компаній, які пов’язують з “Укртатнафтою” та “Укрнафтою”. Там знайшли документи пов’язаних підприємств та печатки.
Зазначається, що таким чином правоохоронці шукають виведені активи “Укрнафти” та “Укртатнафти”. Раніше СБУ та БЕБ викрили схему привласнення топ-менеджментом цих компаній 40 мільярдів гривень.
Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Крім цього, на Закарпатті затримали головного бухгалтера компанії “Укртатнафти”. Їй повідомили про підозру.
Нагадаємо, раніше обшуки проводилися в бізнесмена із Дніпра Ігоря Коломойського.
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