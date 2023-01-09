Шукали з 6 січня: у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим

6 січня чоловік пішов з дому у Павлограді та не повернувся. Його оголосили в розшук.
На жаль, стало відомо, що його знайшли мертвим.
Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.
Пошуки тривали кілька днів. Наразі невідомо, за яких обставин помер чоловік.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 40-річного чоловіка.
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