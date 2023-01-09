Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Шукали з 6 січня: у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим

Шукали з 6 січня: у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим

Сьогодні 10:58
просмотров

Учора ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 61-річного Олександра Коростелева.

Новости Днепра про Шукали з 6 січня: у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвим

6 січня чоловік пішов з дому у Павлограді та не повернувся. Його оголосили в розшук.

На жаль, стало відомо, що його знайшли мертвим.

Про це повідомляє Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін “Антарєс”.

Пошуки тривали кілька днів. Наразі невідомо, за яких обставин помер чоловік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 40-річного чоловіка

Читайте також:

Новости Днепра про Шукали з 6 січня: у Павлограді зниклого 61-річного чоловіка знайшли мертвимУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Майстри із Дніпропетровщини розмалювали бойовий гелікоптер петриківським розписом (ФОТО)
    Сьогодні 11:07
    Майстри із Дніпропетровщини розмалювали бойовий гелікоптер петриківським розписом (ФОТО)

    Один із бойових гелікоптерів ЗСУ розмалювали петриківським розписом.

    Вийшов з дому та не повернувся: у Дніпрі розшукують 40-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:36
    Вийшов з дому та не повернувся: у Дніпрі розшукують 40-річного чоловіка

    У Дніпрі розшукують зниклого 40-річного Вадима Сетника.

    Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Вчора 20:25
    Обстріли і збитий безпілотник: як пройшов 319 день війни на Дніпропетровщині

    Закінчується 319 день повномасштабної війни. Як він пройшов на Дніпропетровщині,…

    На Дніпропетровщині під час риболовлі чоловік провалився під кригу
    Новини Дніпра
    Вчора 18:34
    На Дніпропетровщині під час риболовлі чоловік провалився під кригу

    Сьогодні, 8 січня, о 13:01 на лінію "101" надійшло повідомлення…

    Наверх