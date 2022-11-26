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Схожий на гостя з тропіків: у Дніпрі побачили незвичного птаха (ФОТО)

Сьогодні 18:46
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Костогриз легко визначається в природі по великій голові, масивному товстому дзьобові та своєрідному забарвленню: верх голови і спина коричневі, шия сіра, низ тіла бурувато-рожевий, на горлі добре помітна чорна пляма, а на чорних крилах і хвості — білі плями.

Новости Днепра про Схожий на гостя з тропіків: у Дніпрі побачили незвичного птаха (ФОТО)

Цей гарний птах, безумовно, один із найнезвичайніших у наших краях. Костогриз відносяться до загону горобцеподібних, сімейства в’юркових. Своїм масивним дзьобом, птахи дуже легко розщеплюють навіть найтвердіші кісточки. У цього птаха дуже яскраве оперення, тому він дійсно схожий на гостя з тропіків.

Костогриз живиться кісточками черемхи та вишні, менш охоче поїдає горобину та бузину, а також насіння граба, клена, чортополоху, соняшника, букові горішки.

Прекрасний знімок костогриза оприлюднив на фейсбук-сторінці “Тваринний світ України” дніпрянин Олег Присяжнюк.

«Костогриз. Дніпро. Викладений в якості антитези клятим кацапським дубоносам. І нехай згинуть наші воріженьки, як кістки у дзьобі! Слава Україні!», – прокоментував світлину автор.

 

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Новости Днепра про Схожий на гостя з тропіків: у Дніпрі побачили незвичного птаха (ФОТО)Українська

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