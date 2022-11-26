Схожий на гостя з тропіків: у Дніпрі побачили незвичного птаха (ФОТО)

Цей гарний птах, безумовно, один із найнезвичайніших у наших краях. Костогриз відносяться до загону горобцеподібних, сімейства в’юркових. Своїм масивним дзьобом, птахи дуже легко розщеплюють навіть найтвердіші кісточки. У цього птаха дуже яскраве оперення, тому він дійсно схожий на гостя з тропіків.
Костогриз живиться кісточками черемхи та вишні, менш охоче поїдає горобину та бузину, а також насіння граба, клена, чортополоху, соняшника, букові горішки.
Прекрасний знімок костогриза оприлюднив на фейсбук-сторінці “Тваринний світ України” дніпрянин Олег Присяжнюк.
«Костогриз. Дніпро. Викладений в якості антитези клятим кацапським дубоносам. І нехай згинуть наші воріженьки, як кістки у дзьобі! Слава Україні!», – прокоментував світлину автор.
Читайте також:
Автор:
Одягайтеся тепліше, друзі!
Така ситуація склалася через відсутність електрики.
Парасольку можна залишити вдома!
У Дніпрі світло нині є у більше ніж половини містян.…