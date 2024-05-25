Східна красуня та велетенські риби: у центрі Дніпра помітили незвичайний фонтан

Це справжня краса!

У Дніпрі, в одному з дворів на проспекті Яворницького (К. Маркса) є круглої форми фонтан у вигляді чаші з невисокими бортами, прикрашеними фігурами риб. По центру його, височить статуя дівчини у національному східному костюмі з глечиком у руці. Приємно, що хтось так естетично та функціонально облагородив своє подвір’я!

Фото опубліковано у фб-групі “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.

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