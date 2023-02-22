Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Цього року зима в нашій області виявилася безсніжною (лише місцями, та й небагато) та безморозною. Можливо, воно і на краще, зважаючи на постійні обстріли енергетичної інфраструктури, блекаути та вимкнення світла.
Але однаково хочеться зимової казки – з сніжними заметами, морозами та бурульками.
Тому пропонуємо вам підбірку фото зимових Карпат. Їх опублікували в ДСНС України.
Зазначається, що кадри зроблені з гори Піп Іван Чорногірський після п’ятиденного шторму.
Наразі там хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с, температура повітря -8°С.
Насолоджуємося!
Схоже на щось інопланетне.
Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО).
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