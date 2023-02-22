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  • Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Сьогодні 11:54
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Такого у нас не побачиш.

Новости Днепра про Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Цього року зима в нашій області виявилася безсніжною (лише місцями, та й небагато) та безморозною. Можливо, воно і на краще, зважаючи на постійні обстріли енергетичної інфраструктури, блекаути та вимкнення світла.

Але однаково хочеться зимової казки – з сніжними заметами, морозами та бурульками.

Тому пропонуємо вам підбірку фото зимових Карпат. Їх опублікували в ДСНС України.

Новости Днепра про Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Новости Днепра про Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Зазначається, що кадри зроблені з гори Піп Іван Чорногірський після п’ятиденного шторму.

Новости Днепра про Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Наразі там хмарно, видимість обмежена, вітер південно-західний 5-6 м/с, температура повітря -8°С.

Новости Днепра про Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Насолоджуємося!

Новости Днепра про Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

Схоже на щось інопланетне.

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядає зимовий Дніпро (ФОТО).

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Новости Днепра про Щось інопланетне: у ДСНС показали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)Українська

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