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Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

Сьогодні 11:29
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ДСНС розповіли про постраждалих в вечірній атаці по Дніпру 24 жовтня.

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

За словами рятувальників, підрозділ ДСНС ліквідував пожежу на АЗС у Дніпрі, яка почалася після ракетної атаки.

Пожежу було локалізовано на площі 300 м кв., а згодом ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. За уточненою інформацію, поранено чотирьох людей. Це двоє хлопців – 26 та 28 років, та 27-річна дівчина, які зараз знаходяться у важкому стані. 30-річна жінка у середньому стані. Всі постраждалі перебувають у лікарні.

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

 

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Новости Днепра про Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтняУкраїнська

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