Що відомо про постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру 25 жовтня

ДСНС розповіли про постраждалих в вечірній атаці по Дніпру 24 жовтня.

За словами рятувальників, підрозділ ДСНС ліквідував пожежу на АЗС у Дніпрі, яка почалася після ракетної атаки.

Пожежу було локалізовано на площі 300 м кв., а згодом ліквідовано. Від ДСНС залучалося 43 рятувальника та 11 одиниць пожежної техніки. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та вагітна жінка. За уточненою інформацію, поранено чотирьох людей. Це двоє хлопців – 26 та 28 років, та 27-річна дівчина, які зараз знаходяться у важкому стані. 30-річна жінка у середньому стані. Всі постраждалі перебувають у лікарні.

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