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Що сьогодні за вибух чули у Дніпрі: подробиці

Сьогодні 21:58
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Сьогодні по обіді багато мешканців Дніпра чули потужний вибух. Через хвилину після нього ввімкнувся сигнал повітряної тривоги, а потім у телеграм-каналах і на сайтах новин стали з'являтися фото з густим димом.

Новости Днепра про Що сьогодні за вибух чули у Дніпрі: подробиці

Ситуацію вже прокоментував заходи Дніпра Борис Філатов. Також про це у своєму щовечірньому зведенні згадав голова обласної ради Микола Лукашук.

«Щодо звуку, схожого на вибух, який чули жителі Дніпра вдень: прильотів ракет у нас сьогодні, на щастя, не зафіксовано. Звук був пов’язаний із роботою одного із підприємств міста», – написав у своєму телеграм-каналі Микола Лукашук.

Він також розповів, що окупаційні війська Росії знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії.

Окупаційні війська рф знову обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Поцілили по одному з підприємств, минулося без постраждалих. Увечері стався повторний обстріл міста, наслідки нині з‘ясовуються.

«Вдарили росіяни і по Червоногригорівській ТГ на Нікопольщині. Певно, так сильно хотіли «денацифікувати» громаду, що понівечили будівлю церкви. Також – магазин, чотири приватні будинки, господарські споруди, електромережі. Люди неушкоджені. В інших районах області ворожих обстрілів не зафіксовано», – написав Микола Лукашук.

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Новости Днепра про Що сьогодні за вибух чули у Дніпрі: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Що сьогодні за вибух чули у Дніпрі: подробиціРусский

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