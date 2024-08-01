Ще одна спортсменка з Дніпропетровщини пройшла до чверть фіналу Олімпіади-2024

Єлизавета Литвиненко родом з Покрова Нікопольського району. На Олімпійських іграх вона змагалася проти Лоріани Куки з Косово та перемогла в 1/8 фіналу. Таким чином спортсменка виборола путівку до 1/4 фіналу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
У чверть фіналі дніпровська дзюдоїстка зустрінеться з представницею Італії Алісою Белланді.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сестри-тенісистки з Дніпра пройшли до чвертьфіналу парного розряду на олімпійських змаганнях.
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