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  • Ще одна спортсменка з Дніпропетровщини пройшла до чверть фіналу Олімпіади-2024

Ще одна спортсменка з Дніпропетровщини пройшла до чверть фіналу Олімпіади-2024

Сьогодні 12:49
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Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко з Дніпропетровщини пройшла до 1/4 фіналу Олімпійських ігор 2024.

Новости Днепра про Ще одна спортсменка з Дніпропетровщини пройшла до чверть фіналу Олімпіади-2024

Єлизавета Литвиненко родом з Покрова Нікопольського району. На Олімпійських іграх вона змагалася проти Лоріани Куки з Косово та перемогла в 1/8 фіналу. Таким чином спортсменка виборола путівку до 1/4 фіналу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У чверть фіналі дніпровська дзюдоїстка зустрінеться з представницею Італії Алісою Белланді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сестри-тенісистки з Дніпра пройшли до чвертьфіналу парного розряду на олімпійських змаганнях.

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Новости Днепра про Ще одна спортсменка з Дніпропетровщини пройшла до чверть фіналу Олімпіади-2024Українська Новости Днепра про Ще одна спортсменка з Дніпропетровщини пройшла до чверть фіналу Олімпіади-2024Русский

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