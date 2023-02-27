Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ще одна аварія у туманний день: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту)

Ще одна аварія у туманний день: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту)

Сьогодні 19:15
просмотров

27 лютого о 17:36 автомобіль збив чоловіка, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Новости Днепра про Ще одна аварія у туманний день: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту)

У Дніпрі на перехресті вулиці Калинової з вулицею Янтарною автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. 

Внаслідок аварії у пішохода травми кінцівок, а також рвані рани на обличчі. Його забрала “швидка”.

У обставинах аварії розбираються співробітники поліції.

Відео моменту ДТП зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра.

Читайте також:

Новости Днепра про Ще одна аварія у туманний день: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту)Українська Новости Днепра про Ще одна аварія у туманний день: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшли
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Дніпрі посеред вулиці помітили 2 коней: господарів не знайшли

    Сьогодні, 27 лютого, інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міської ради…

    У Дніпрі можна отримати стипендію до 14 тис. грн: як подати документи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:41
    У Дніпрі можна отримати стипендію до 14 тис. грн: як подати документи

    У Дніпрі можна отримати стипендію імені Олександра Поля.

    Розкидають отруту на косі: у Дніпрі на Перемозі труять собак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:19
    Розкидають отруту на косі: у Дніпрі на Перемозі труять собак

    У Дніпрі активізувалися догхантери.

    «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    «Зацепери», пиріжки в центрі та таксофони: як виглядав Дніпро у 1990-х роках (ФОТО)

    1990-ті роки були нещодавно, але сам Дніпро за цей час…

    Наверх