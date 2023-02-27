Ще одна аварія у туманний день: у Дніпрі на Калиновій збили чоловіка на пішохідному переході (Відео моменту)

У Дніпрі на перехресті вулиці Калинової з вулицею Янтарною автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході.
Внаслідок аварії у пішохода травми кінцівок, а також рвані рани на обличчі. Його забрала “швидка”.
У обставинах аварії розбираються співробітники поліції.
Відео моменту ДТП зафіксувала камера Ситуаційного центру Дніпра.
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