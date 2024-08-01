Сестри-тенісистки Кіченок з Дніпра завершили виступ на Олімпіаді-2024: з яким результатом

Сестри Кіченок не пройшли до півфіналу Олімпіади-2024 з тенісу. Українські тенісистки поступилися на іспанкам Крістіні Буксі та Сарі Соррібес Тормо: виграючи 7:3, програли 10:12.
У першому колі спортсменки з Дніпра переграли китаянок Сінь Ю Ван і Сайсай Чжен, закривши матч у двох сетах — 6:1, 6:4.
Водночас матч 1/8 фіналу був не легким. Граючи проти американок Даніель Коллінз та Дезіре Кравчик, сестри програли першу партію 3:6, проте відігралися та здобули вольову перемогу у третьому сеті.
Поразка сестер Кіченок означає, що Україна припинила виступи на Олімпіаді у тенісі. На турнірі українські тенісистки не вибороли жодної медалі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що сестри-тенісистки з Дніпра пройшли до чвертьфіналу парного розряду на олімпійських змаганнях.
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