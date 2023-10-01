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Серйозне ДТП у Дніпрі: “Москвич 412” збив неповнолітню

Сьогодні 18:17
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У Дніпрі на провулку Синявського відбулося серйозне ДТП.

Новости Днепра про Серйозне ДТП у Дніпрі:

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.

За попередньою інформацією, 14-річна дівчина переходила дорогу у невстановленому місці.

Відомо, що дівчина отримала важкі травми та була доставлена до лікарні.

На місці працювали поліція та медики.

Степінь серйозності травм неповнолітньої буде відомий згодом.

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