Серйозне ДТП у Дніпрі: “Москвич 412” збив неповнолітню

Про це повідомляє Telegram-канал Дніпро Оперативний.
За попередньою інформацією, 14-річна дівчина переходила дорогу у невстановленому місці.
Відомо, що дівчина отримала важкі травми та була доставлена до лікарні.
На місці працювали поліція та медики.
Степінь серйозності травм неповнолітньої буде відомий згодом.
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