Рятувальницю з Дніпра Євгенію Дудку, яка загинула від ракетного удару, посмертно нагородили відзнакою «За оборону України»

Рятувальницю ДСНС з Дніпра Євгенію Дудку посмертно нагородили відзнакою “За оборону України”.

Нагороду отримала мама Євгенії Дудки Галина Григорівна. Керівництво Головного управління ДСНС Дніпропетровської області вручило їй відзнаку доньки “За оборону України”.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Дніпропетровщини.

“Євгенія Дудка загинула від поранення, яке отримала внаслідок ворожого ракетного удару. Після 11 місяців боротьби за життя…Багато років вона працювала у пресслужбі та на усі 100% віддавалася своїй справі. Висвітлювала роботу надзвичайників та показувала їхню героїчну працю. Женя була щирою патріоткою та справжньою професіоналкою. Пам’ятаємо!”, – написали в повідомленні.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року росіяни атакували дніпровський аеропорт ракетами. Коли там працювали рятувальники, окупанти завдали повторний удар. Тоді постраждали шестеро співробітників ДСНС. Найтяжчі пораненная отримала прес-офіцер Євгенія Дудка.

Дніпровські лікарі дістали дівчину з того світу. Потім вона лікувалася у Німеччині понад півроку. У лютому 2023-го рятувальниця повернулась в Україну. На жаль, 7 березня стало відомо, що Євгенія померла.

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