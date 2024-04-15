Рятувальники ліквідували пожежу у Центральному районі Дніпра

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився о 17:52, вогонь розгорівся у провулку Кооперативний.
Прибувши до місця події надзвичайники встановили, що на території приватного домоволодіння горить паркан, дрова та вольєр на площі 15 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.
Займання ліквідували за пів години. Загиблих та травмованих немає.
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