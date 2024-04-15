Рятувальники ліквідували пожежу у Центральному районі Дніпра

У Дніпрі вчора сталася пожежа у Центральному районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився о 17:52, вогонь розгорівся у провулку Кооперативний.

Прибувши до місця події надзвичайники встановили, що на території приватного домоволодіння горить паркан, дрова та вольєр на площі 15 кв. м, — йдеться у дописі рятувальників.

Займання ліквідували за пів години. Загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми писали про те, що у місті Павлоград на вулиці Лінійна згорів автомобіль.

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