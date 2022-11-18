Рух ускладнено: у Дніпрі на Каштановій зіштовхнулися дві іномарки

Сьогодні, 18 листопада, на вулиці Каштановій сталася аварія: там зіштовхнулися Hyundai та Renault.
Про це повідомляє “Інформатор”.
На щастя, ніхто не постраждав. На місці аварії працюють поліція та регулювальник. Рух на дорозі ускладнено.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом.
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