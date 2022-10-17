Рух практично заблокований: у Дніпрі на Новому мосту аварія

Сьогодні ввечері у Дніпрі сталася аварія на Новому мосту.
Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, але у напрямку лівого берега утворився величезний затор, рух автівок практично паралізовано.
Враховуйте цю інформацію, якщо плануєте їхати на лівий берег. Якщо є можливість, оберіть інший шлях!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пішохідному переході іномарка сбила 65-річну жінку.
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