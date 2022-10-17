Рух практично заблокований: у Дніпрі на Новому мосту аварія

Якщо є можливість, оберіть інший шлях!

Сьогодні ввечері у Дніпрі сталася аварія на Новому мосту.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, але у напрямку лівого берега утворився величезний затор, рух автівок практично паралізовано.

Враховуйте цю інформацію, якщо плануєте їхати на лівий берег. Якщо є можливість, оберіть інший шлях!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на пішохідному переході іномарка сбила 65-річну жінку.

Читайте також:

Українська

Автор: