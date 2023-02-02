Рух паралізовано: у Дніпрі на перехресті Калинова\Образцова зіткнулися вантажівка та кілька легковиків

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпрі на перехресті вулиць Калинова та Образцова сталася аварія.

Там зіткнулися вантажівка та кілька легковиків.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.

У результаті аварії фура майже повністю перегородила проїжджу частину. Інформації про постраждалих поки що немає.

На місці аварії працюють слідчі з ДТП.

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