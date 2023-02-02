Рух паралізовано: у Дніпрі на перехресті Калинова\Образцова зіткнулися вантажівка та кілька легковиків

Сьогодні, 2 лютого, у Дніпрі на перехресті вулиць Калинова та Образцова сталася аварія.
Там зіткнулися вантажівка та кілька легковиків.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.
У результаті аварії фура майже повністю перегородила проїжджу частину. Інформації про постраждалих поки що немає.
На місці аварії працюють слідчі з ДТП.
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